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Политика

ЕС потребовал от Боснии и Герцеговины ввести визы для россиян

Додик: ЕС требует от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для россиян
Radivoje Pavicic/AP

Страны Европейского союза (ЕС) требуют от Боснии и Герцеговины ввести визовый режим для граждан России. Об этом заявил в интервью ТАСС председатель партии «Союз независимых социал-демократов» (Республика Сербская) Милорад Додик.

«Мы не позволим принять это решение, как и не позволили формально ввести санкции против РФ», — сказал он.

По словам Додика, без голосов сербов бошняки не смогут провести нужную Европе меру, которую некоторые лоббируют уже несколько лет. Он добавил, что аналогичные требования звучат и в отношении китайских граждан, но Сербия намерена сохранить добрые отношения с обеими странами, даже если это приведет к санкциям против самой республики.

До этого в Еврокомиссии анонсировали ужесточение шенгенских правил для россиян в 2027 году. Представитель комиссии по миграции Маркус Ламмерт сообщил, что ведомство предложит ввести целенаправленные ограничительные визовые меры в рамках пересмотра визового кодекса. Это, по его словам, было одним из главных приоритетов ЕС с самого начала спецоперации на Украине.

Поводом для заявления послужило письмо 11 стран — Латвии, Литвы, Эстонии, Чехии, Дании, Финляндии, Нидерландов, Польши, Швеции, а также не входящих в ЕС Исландии и Норвегии — с призывом ужесточить визовую политику для россиян. Авторы обращения заявили, что их тревожит рост числа российских туристов на европейских курортах на фоне продолжающихся обстрелов Украины.

Ранее сообщалось, что новые санкции запретят бойцам СВО въезд в страны Евросоюза.

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