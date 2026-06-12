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Политика

Трамп собирается подписать сделку с Ираном в ближайшие дни

Axios: Трамп намерен заключить сделку с Ираном на выходных или в понедельник
Jacquelyn Martin/AP

Президент США Дональд Трамп надеется завершить переговорный процесс с Ираном уже в ближайшие дни — в выходные или в понедельник. Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Трамп сказал мне, что он все еще считает, что сделка с Ираном может быть подписана в выходные или в понедельник», — написал Равид.

По его словам, во время краткого телефонного разговора американский лидер назвал недавнюю публикацию главы МИД Ирана Аббаса Аракчи в соцсетях «весьма обнадеживающей». Кроме того, Трамп потребовал официальных пояснений в связи с материалами иранских СМИ о деталях возможной сделки, которые, по его мнению, содержали недостоверные сведения.

12 июня министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи написал в X, что Тегеран и Вашингтон находятся в одном шаге от подписания меморандума, способного урегулировать текущий конфликт.

Согласно данным CBS News, стороны готовы скрепить документ подписями уже в начале следующей недели. Это событие может совпасть по времени с саммитом G7, который пройдёт с 15 по 17 июня во Французских Альпах.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что обострение отношений между Тегераном и Вашингтоном не было спровоцировано какими-либо действиями со стороны Ирана.

Ранее СМИ узнали о реакции Нетаньяху на слова Трампа о скорой сделке с Ираном.

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