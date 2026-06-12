Путин высказался о смысле человеческой жизни

Путин: каждый человек заканчивает свой жизненный путь, важно, как он его прошел

Жизненный путь каждого человека когда-то завершается, и важно не количество прожитых лет, а то, как именно была прожита жизнь. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с участниками специальной военной операции, сообщает пресс-служба Кремля.

«Каждый человек когда-то заканчивает свой жизненный путь. Это естественный процесс. Важно, как человек прожил эту жизнь», — сказал российский лидер.

В начале встречи Путин пожал руку каждому военнослужащему. Президент РФ рассказал участникам СВО, что старается регулярно общаться с представителями различных родов войск — как с рядовыми солдатами, так и с командующими группировок. Он также назвал 12 Июня днем участников СВО, потому что они «напрямую занимаются защитой» РФ.

День России — один из главных государственных праздников страны. В 2026 году россияне отдыхают три дня подряд — с 12 по 14 июня. Праздник приурочен ко дню принятия Декларации о государственном суверенитете России в 1990 году.

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