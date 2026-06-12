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Политика

Путин напомнил о наличии у него четвертого разряда плотника

Путин: у меня четвертый разряд плотника
Сергей Бобылев/РИА Новости

Президент России Владимир Путин напомнил, что имеет четвертый разряд плотника. Об этом пишет РИА Новости.

12 июня в Кремле прошла приуроченная ко Дню России церемония чествования лауреатов государственных премий и Героев Труда. После завершения мероприятия Путин пообщался с награжденными в неформальной обстановке.

В ходе беседы один из участников встречи сообщил президенту, что по профессии является фрезеровщиком.

В ответ Путин напомнил, что у него есть четвертый разряд плотника. Собеседник главы государства уточнил, что сам имеет третий разряд.

В 2024 году Путин сообщил о наличии у себя квалификации плотника четвертого разряда. По словам российского лидера, он получил соответствующие навыки во время работы в Коми в составе студенческого отряда. Как сказал президент, ему пришлось получить разряд, чтобы не остаться без заработной платы.

«Не могу сказать, что я там получил совсем такую серьезную квалификацию, но формальный разряд такой был», — отмечал глава государства.

Ранее Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве.

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