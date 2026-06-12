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Политика

Кадыров заявил, что Украина не должна существовать как государство

Кадыров: Россия должна забрать всю Украину, она не должна существовать
Григорий Сысоев/РИА Новости

Украина не должна существовать как государство, и Россия должна установить контроль над всей украинской территорией. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе мероприятия в честь Дня России в Грозном, пишет ТАСС.

«Если меня спросить, то мы должны забрать всю Украину. Потому что они сегодня стреляют по мирным жителям, по мирным объектам инфраструктуры ракетами — это не банда какая-то, это государственные террористы», — сказал он.

По словам Кадырова, Запад снабжает Киев оружием, поэтому «Россия борется с десятками стран и доказывает, что всегда была сильной».

Глава Чечни призвал наносить удары по Украине с помощью более мощного высокоточного оружия.

9 мая министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Ахмед Дудаев сообщил, что силы мобильных групп противовоздушной обороны республики отразили налет пяти беспилотников.

Он уточнил, что при атаке трех БПЛА были повреждены продуктовый супермаркет, многоэтажка в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Еще два дрона сбили, они упали на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой. Рамзан Кадыров поручил восстановить поврежденные объекты.

Ранее Кадыров выступил против переговоров по Украине.

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