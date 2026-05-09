В Чечне рассказали о последствиях атаки БПЛА

Дудаев сообщил, что при атаке дронов на Чечню пострадали 6 человек

Силы мобильных групп противовоздушной обороны Чечни отразили налет пяти беспилотников на республику, сообщил ТАСС вице-премьер правительства региона Чечни, министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев.

Он уточнил, что при атаке трех БПЛА были повреждены продуктовый супермаркет, многоэтажка в районе Ипподромный и частный дом в селе Пролетарское. Еще два дрона сбили, они упали на полях фермы в поселке Катаяма и в селе Белгатой. Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил восстановить поврежденные объекты.

По словам Дудаева, власти контролировали ситуацию с первых минут налета, но при атаке пострадали шесть местных жителей.

