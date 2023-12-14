Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Президент РФ Владимир Путин признался, что в детстве хотел стать летчиком и разведчиком. О своих прошлых мечтах глава государства рассказал в ходе пресс-конференции по итогам года, которая состоялась 14 декабря.

Как отметил российский лидер, отношение людей к окружающим их ценностям постоянно меняется. В зависимости от периода жизни человеку могут быть присущи разные взгляды на мир, подчеркнул он.

«Я хотел быть и летчиком. Но основная [мечта], уже когда в старших классах [учился], я хотел быть разведчиком», — указал Путин.

Он добавил, что в результате его желание стать разведчиком исполнилось. По словам президента, этот факт хорошо известен жителям страны.

Также во время пресс-конференции глава государства поделился ожиданиями от новогодних праздников. В частности, Путин рекомендовал россиянам провести это время с семьей и близкими.

В этот раз пресс-конференция российского лидера была совмещена с прямой линией, в ходе которой президент отвечал на вопросы журналистов и граждан страны. Как рассказал представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства начал готовиться к мероприятию вечером 12 декабря.

Ранее Владимир Путин оценил текущие взаимоотношения с французским коллегой Эммануэлем Макроном.