Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Матвиенко оценила военную мощь России

Матвиенко заявила, что Россия может дать отпор любой внешней агрессии
Максим Блинов/РИА Новости

Россия может ответить на любую внешнюю агрессию. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии», — написала Матвиенко.

Она подчеркнула, что эта способность приобретает особую важность на фоне попыток Североатлантического альянса вывести конфликт на Украине на новую ступень эскалации.

Также в колонке Матвиенко заявила, что Российская Федерация отдает себе отчет в том, что при текущей международной обстановке предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине не просматривается. Она отметила, что военные действия не были выбором России. Даже в сложных обстоятельствах Москва всегда стремилась находить дипломатические развилки.

Ранее в Госдуме назвали единственный способ достижения мира на Украине.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Отказ от смартфона не сделает вашу жизнь ярче. Почему дофаминовое голодание не работает и что практиковать вместо него
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!