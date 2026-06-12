Россия может ответить на любую внешнюю агрессию. Об этом в своей колонке для «Парламентской газеты» заявила председатель Совета федерации Валентина Матвиенко.

«Российская Федерация — государство, мощное в военном отношении, способное дать должный отпор любой агрессии», — написала Матвиенко.

Она подчеркнула, что эта способность приобретает особую важность на фоне попыток Североатлантического альянса вывести конфликт на Украине на новую ступень эскалации.

Также в колонке Матвиенко заявила, что Российская Федерация отдает себе отчет в том, что при текущей международной обстановке предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине не просматривается. Она отметила, что военные действия не были выбором России. Даже в сложных обстоятельствах Москва всегда стремилась находить дипломатические развилки.

Ранее в Госдуме назвали единственный способ достижения мира на Украине.