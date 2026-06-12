Матвиенко не увидела предпосылок к миру на Украине

Россия отдает себе отчет в том, что при текущей международной обстановке предпосылок к политическому урегулированию конфликта на Украине не просматривается. Об этом спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко написала в колонке для «Парламентской газете».

Она подчеркнула, что военные действия не были выбором России. Даже в сложных обстоятельствах Москва всегда стремилась находить дипломатические развилки. Это делалось «не любой ценой, а только при условии надежного обеспечения безопасности, законных интересов нашей страны», указала спикер Совфеда.

«Вместе с тем отдаем себе отчет в том, что в нынешней международной обстановке серьезных предпосылок к политическому урегулированию конфликта, к сожалению, пока не просматривается. Наоборот, только очевиднее, что западные элиты перестали даже пытаться скрывать свою русофобию», — написала Матвиенко.

По ее словам, странам Запада не нужна «единая, суверенная, динамично развивающаяся Россия».

До этого президент Владимир Путин заявил, что Россия исходит из того, что боевые действия на Украине завершатся достижением российских целей. По его словам, «они когда-то завершатся, и, безусловно, завершатся при достижении нами поставленных перед собой целей».

Ранее в Госдуме назвали единственный способ достижения мира на Украине.