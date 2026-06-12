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Политика

Лидеру «Сильной Армении» Карапетяну ограничили выезд из Армении

Карапетян заявил, что власти страны запретили ему покидать Армению
Стрингер/РИА Новости

Власти Армении ввели ограничения на выезд из страны лидеру партии «Сильная Армения» Нареку Карапетяну, о чем он сам сообщил в видеообращении в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Политик пояснил, что о существовании ограничений он узнал, когда вместе со съемочной группой хотел проехать к российско-грузинской границе в Верхнем Ларсе, чтобы изучить ситуацию с экспортом армянской сельскохозяйственной продукции.

«Но (армянские) пограничные службы сообщили мне, что мой визит туда запрещен, и наложили на меня ограничения», — сказал Карапетян.

Лидер «Сильной Армении» пояснил, что у него есть информация о проблемах с пересечением границы фур с армянской сельхозпродукции и очередях длиной в 15 километров.

До этого Карапетян предложил провести в стране новые парламентские выборы или назначить второй тур. По его словам, «Сильная Армения» уже обратилась в Центризбирком, чтобы они «исправили свои грехи». Если требование будет проигнорировано, то блок пойдет в Конституционный суд.

7 июня в Армении прошли парламентские выборы, в которых участвовали 16 партий и два избирательных блока. Партия действующего премьера Никола Пашиняна «Гражданский договор» набрала 49,81% голосов избирателей. У блока «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна — 23,29%. На третьем месте оказался альянс «Армения» экс-президента республики Роберта Кочаряна — 9,94%.

Ранее стало известно, что Пашинян ждет поздравлений от Путина.

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