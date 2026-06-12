В Европе обозначили крайний срок начала диалога с Россией

Европа будет вынуждена начать диалог с Россией не позднее зимы, в том числе из-за роста цен на электроэнергию внутри Евросоюза. Об этом ТАСС заявил депутат европарламента от Словакии Юдита Лашшакова.

«Да, такие попытки [восстановить диалог] наблюдаются, в том числе мой визит является примером этому. Но если не этим летом, то зима точно убедит европейцев, что нужно отставить в сторону идеологию и заняться практическими вопросами для блага населения», — сказала Лашшакова.

По ее словам, зима будет способствовать диалогу. Вопрос будет не в нехватке энергетических ресурсов, а в том, сколько они будут стоить, указала евродепутат.

До этого газета Politico писала, что на роль переговорщика с Россией от лица Европы, помимо президента Финляндии Александра Стубба, могли бы претендовать экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель и бывший премьер-министр Италии Марио Драги.

7 июня Стубб заявил, что «в идеале» первый шаг к диалогу должен сделать Брюссель, а если эта попытка закончится неудачей, то подключиться к переговорам должны Франция, Германия и Великобритания. В случае, если их инициатива провалится, европейцам «придется найти другой формат», убежден президент Финляндии.

Ранее Стубб вновь призвал к диалогу с Путиным.