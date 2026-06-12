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Политика

Россиян спросили о доверии к Путину

ФОМ: более 70% россиян заявили, что доверяют Путину
Сергей Бобылев/РИА Новости

Более 70% россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину. Об этом говорится на сайте фонда «Общественное мнение» (ФОМ), который проводил опрос.

Согласно результатам исследования, 73% респондентов ответили, что скорее доверяют Путину. В свою очередь 16% сообщили об обратном. 75% опрошенных позитивно оценили работу российского лидера, 12% придерживаются противоположного мнения.

ФОМ также выяснил, что если бы выборы в Госдуму состоялись в ближайшее воскресенье, то 36% россиян проголосовали бы за «Единую Россию». 12% респондентов отдали бы голоса за ЛДПР, а 8% предпочли КПРФ. В свою очередь «Новые люди», по данным опроса, получили бы голоса 6% избирателей, 3% — за «Справедливую Россию».

До этого политолог Евгений Минченко рассказал, как президент США Дональд Трамп на самом деле относится к российскому лидеру. По его словам, Путин нравится главе Белого дома, поскольку является сильным президентом. Эксперт допустил, что американец сравнивает главу российского государства с собой. Также политолог предположил, что если бы в 2022 году президентом США был Трамп, а не Джо Байден, то конфликта на Украине удалось бы избежать.

Ранее в Кремле рассказали, какой статистике доверяет президент.

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