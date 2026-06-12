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Политика

Медведев пообещал, что Россия «научит жизни» Европу

Медведев призвал не сомневаться в том, что Россия научит жизни Европу
Екатерина Штукина/РИА Новости

Россия «научит жизни» Европу, в этом можно даже не сомневаться. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в комментарии журналисту кремлевского пула Александру Юнашеву.

«Научим, научим, даже не сомневайтесь», — сказал Медведев, отвечая на вопрос, «научим ли мы Европу жизни».

12 июня Дмитрий Медведев по случаю Дня России опубликовал в своем Telegram-канале видеозапись, сгенерированную искусственным интеллектом (ИИ), на которой он при помощи шредера уничтожает портреты европейских лидеров. В частности, на ролике можно увидеть уничтожение портретов канцлера ФРГ Фридриха Мерца, главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

В комментарии под роликом Медведев поздравил граждан с Днем России и заявил, что «ни один враг не помешает развитию и процветанию нашей Родины».

До этого зампред Совбеза РФ назвал западные элиты «убогими и завистливыми», а также «лживыми и слабыми». По мнению политика, России необходимо воспитывать в себе недоверие при построении нового кодекса взаимоотношений с западными партнерами.

Ранее Медведев выложил ИИ-ролик с посланием европейцам.

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