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Армия

США атаковали нефтяной танкер у побережья Омана

Reuters: США атаковали индийский танкер с нефтепродуктами у побережья Омана
Stringer/dpa/Global Look Press

Военные США, предположительно, нанесли ракетный удар по танкеру с нефтепродуктами Settebello. Атака произошла у побережья Омана, сообщает агентство Reuters.

«Мы осуждаем нападение на торговое судно Settebello у берегов Омана, произошедшее сегодня ранее», — приводит СМИ заявление министерства иностранных дел Индии.

По данным ведомства, после атаки на танкер был спасен 21 индийский моряк. Еще три члена экипажа судна продолжают числиться пропавшими без вести.

В МИД Индии также отметили, что дипломаты страны координируют действия с Оманом в рамках продолжающейся поисково-спасательной операции.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) заявило в социальной сети X, что танкер якобы пытался нарушить морскую блокаду Ирана.

В ночь на 10 июня военные Соединенных Штатов нанесли удары по Ирану после потери американского вертолета AH-64 Apache в районе Ормузского пролива. Целями ударов стали иранские системы ПВО, радиолокационные станции и объекты управления беспилотниками.

Ранее в Иране пригрозили США прорывом морской блокады и выходом из договора о ядерном оружии.

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