Политолог раскрыл, как Трамп на самом деле относится к Путину: «Сравнивает с собой»

Президент России Владимир Путин нравится американскому лидеру Дональду Трампу, поскольку является сильным лидером. Об этом News.ru заявил политолог Евгений Минченко.

«Думаю, что Путин лично Трампу нравится как сильный лидер — американец сравнивает его с собой. Трамп хотел бы заключить с Россией некую сделку, которая позволила бы ему высвободить силы с Европейского континента и сосредоточиться на противостоянии с Китаем», — сказал Минченко.

При этом эксперт заметил, что на сегодняшний день эта идея встречает сопротивление внутри Соединенных Штатов.

Политолог полагает, что, если бы в 2022 году должность главы государства занимал Трамп, а не Джо Байден, конфликта на Украине удалось бы избежать. Минченко назвал Трампа «осторожным политиком». В то же время он заметил, что неизвестно, насколько был «адекватен» Байден, принимая решения о поддержке Украины в конфликте против РФ.

Сам Владимир Путин заявлял, что в ходе американских выборов 2020 года была подтасовка голосов. По словам президента, если бы Трампа не обманули, его попытка переизбраться могла бы предотвратить украинский конфликт.

Путин подчеркнул, что относится к главе Белого дома с уважением. При этом он отметил, что ключевые вопросы по Украине должны решать между собой Москва и Киев, а другие страны могут выступать гарантами.

Ранее в США сравнили отношение Трампа к Путину и Зеленскому.