Оппозиция в Армении потребовала отменить результаты выборов

Блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление, требуя объявить недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись 7 июня. Об этом сообщил представитель блока Арам Вардеванян, передает РИА Новости.

«Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов», — сказал он.

Он объяснил причины такого решения тем, что нарушения фиксировались не только в день выборов, но и в предвыборный период.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее эксперты разобрали многочисленные фальсификации на выборах в Армении.