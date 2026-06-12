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Политика

Оппозиция в Армении потребовала отменить результаты выборов

«Сильная Армения» подала в ЦИК требование аннулировать итоги выборов
David Mdzinarishvili/Reuters

Блок «Сильная Армения» во главе с предпринимателем Самвелом Карапетяном подал в Центральную избирательную комиссию (ЦИК) заявление, требуя объявить недействительными результаты парламентских выборов, которые состоялись 7 июня. Об этом сообщил представитель блока Арам Вардеванян, передает РИА Новости.

«Мы передаем в ЦИК заявление о признании недействительными результатов выборов», — сказал он.

Он объяснил причины такого решения тем, что нарушения фиксировались не только в день выборов, но и в предвыборный период.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет премьер-министр страны Никол Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее эксперты разобрали многочисленные фальсификации на выборах в Армении.

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