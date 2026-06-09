Эксперты разобрали многочисленные фальсификации на выборах в Армении

Парламентские выборы в Армении сопровождались массовыми подтасовками, шантажом избирателей и нарушениями электоральных норм. Об этом в ходе круглого стола «Парламентские выборы в Армении: проиграла ли республика битву за будущее» рассказал заместитель руководителя проектов Департамента общественно-информационных проектов ЭИСИ, куратор экспертного клуба «Дигория» Гарник Туманян.

По его словам, действующие власти Армении намеренно назначали ответственными за избирательные участки в сельской местности старост сел, что обеспечивало аномально высокие результаты для правящей партии. Бюджетников и членов их семей вынуждали голосовать за партию «Гражданский договор», при этом жалобы на давление не получали никакой реакции, а ОБСЕ выразила обеспокоенность влиянием этих практик на свободу кампании.

«Апогей фальсификаций пришелся на ночь после голосования: Центризбирком Армении на несколько часов остановил публикацию результатов, после возобновления его работы картина голосования резко изменилась в пользу Пашиняна, который объявил о «победе» при обработке лишь 20% бюллетеней», — подчеркнул Туманян.

Эксперт добавил, что в городах, особенно в Ереване, протоколы участковых комиссий переписывались уже после подведения итогов — реальные данные исчезали, а вместо вносились исправленные цифры.

Туманян отметил, что, несмотря на попытки властей Армении снизить явку, она составила рекордные 58% для парламентских выборов в стране. Оппозиция потребовала пересчета на более чем трети участков, что ставит под сомнение легитимность всего процесса.

«Пашинян выиграл битву за протоколы, но проиграл битву за доверие народа. Люди выходили на участки именно из-за возмущения репрессиями и фальсификациями», — считает Туманян.

Замглавы Общественного совета при Россотрудничестве Арег Агасарян добавил, что в период выборов в Армении было задержано около 700 человек, из них 80 уже осуждены и находятся в СИЗО. Обыски в региональных штабах оппозиции проходили ежедневно, у активистов изымали технику и документы, у семей с двойным гражданством прямо на паспортном контроле забрали армянские паспорта, чтобы исключить возможность принять участие в голосовании.

Глава Центра политического анализа Павел Данилин отметил, что партия Никола Пашиняна не смогла набрать 50% голосов и потеряла конституционное большинство, что лишает премьера возможности самостоятельно проводить конституционные изменения и референдумы, резко ослабляя его позиции перед лицом внутренних и внешних обязательств.

По его оценке, Пашиняну в ближайшее время придется обращаться к России за финансовой поддержкой — Запад предлагает ему только политическое прикрытие, а не инвестиции или помощь в преодолении кризиса.