В России оценили шансы США повторить сценарий Венесуэлы на Кубе

Военный эксперт Степанов: сценарий Венесуэлы не сработает у США в случае с Кубой

Сценарий военной интервенции и похищение президента, который США применили в отношении Венесуэлы, в случае с Кубой не сработает и даже может оказаться «болезненным» для Вашингтона. Такое мнение выразил военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС, старший научный сотрудник Института Латинской Америки РАН Александр Степанов в беседе с ТАСС.

«Венесуэльский сценарий с Кубой не пройдет, так как нет такого раскола в элитах, который наблюдался в Венесуэле», — объяснил эксперт.

По мнению Степанова, основными целями США являются ликвидация китайского и российского военного присутствия в Карибской зоне, а также блокировка возможностей радиоэлектронной разведки Народно-освободительной армии Китая и центра подготовки военных специалистов.

Эксперт также считает, что Вашингтон хочет перевести фокус внимания всего мира «с болезненной кампании в Иране» на Кубу, которая находится на пике экономического удушения. По оценке Степанова, эта операция будет сопряжена с большими рисками для США, в том числе потерей авиации и мобильных огневых групп.

Накануне глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что США рассматривают похищение президента Кубы Мигеля Диаса-Канеля. Он отметил, что «все опции находятся на столе», однако окончательное решение о возможных действиях будет принимать президент США.

Ранее президент Кубы заявил, что вторжение США приведет к «кровавой бойне».