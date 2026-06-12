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Политика

Рютте назвал главную гарантию «свободы Европы»

Генсек Рютте: США будут защищать страны НАТО в случае нападения
Global Look Press

Соединенные Штаты будут защищать страны Европы в рамках НАТО в случае нападения. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Йонасом Гар Стере, сообщает УНИАН.

Факты свидетельствуют о том, что США не только заявляют о приверженности НАТО, но и демонстрируют это на практике, указал Рютте. Он отметил, что более 80 тысяч американских военных располагаются в Европе.

«Ядерный зонтик США остается главной гарантией свободы Европы. Я вижу эти опросы [что лишь 11% европейцев считают США союзником], но факты говорят сами за себя», – заявил Рютте.

По его словам, что присутствие американских военных в Европе и вклад в коллективную оборону доказывают, что США по-прежнему привержены военному блоку.

В мае госсекретарь США Марко Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Ранее Рютте признал, что Украина не выживет без военной помощи США.

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