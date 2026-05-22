Госсекретарь США потребовал от НАТО быстро нарастить военное производство

Рубио на встрече с Рютте потребовал от НАТО наращивать военное производство

Государственный секретарь США Марко Рубио в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте призвал организацию наращивать военное производство. Об этом в своем аккаунте на платформе X сообщил сам американский чиновник.

«Я подчеркнул, что [Североатлантический] альянс должен на предстоящем саммите в Анкаре взять однозначное обязательство по быстрому наращиванию производства вооружений», — написал Рубио.

По его словам, Вашингтон ждет от военного блока расширения оборонно-промышленной базы и превращения обязательств по расходам в настоящие боевые возможности. Как отметил госсекретарь, сила НАТО зависит от силы европейских стран.

Очередной саммит НАТО пройдет с 7 по 8 июля. Это будет второй раз, когда подобное мероприятие состоится в Турции. Впервые республика организовала саммит Североатлантического альянса в 2004 году, тогда он прошел в Стамбуле.

12 мая Рютте заявил, что странам — членам НАТО следует увеличить инвестиции в оборонную промышленность. Генеральный секретарь организации обратил внимание, что сейчас уровень производства вооружений и военной техники недостаточен как в США, так и в европейских странах. Укрепление промышленной базы необходимо Североатлантическому альянсу, чтобы поддерживать оборону и проводить политику сдерживания, объяснил руководитель блока.

Ранее в НАТО раскрыли отчеты стран — членов о расходах на оборону.