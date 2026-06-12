США на треть сократят число истребителей, задействованных в операциях НАТО в Европе. Об этом сообщила газета New York Times (NYT) со ссылкой на двух высокопоставленных европейских чиновников.

В издании утверждают, что Вашингтон уведомил европейских союзников о своем решении в начале июня. Планы включают в себя сокращение количества истребителей F-16 и F-15E примерно со 150 до 100. Кроме того, с 26 до 15 будет сокращено число самолетов морской разведки. Все восемь самолетов-заправщиков, находившихся в распоряжении Европы, будут выведены из эксплуатации.

США в том числе планируют передислокацию одной подводной лодки с ракетным вооружением, одного авианосца, а также нескольких военных кораблей и десятков самолетов. Одна из двух бомбардировочных авиагрупп, выделенных для обороны Европы, будет переброшена в другой регион.

До этого постпред США при ЕС Эндрю Паздер заявил, что европейские союзники США по НАТО совершили «большую ошибку» и разочаровали американского лидера, когда отказались помогать в операции против Ирана. По мнению Паздера, Европа была обязана помочь Вашингтону, поскольку Белый дом на протяжении долгого времени защищал европейский континент и спонсировал военные базы.

Политолог-американист Малек Дудаков ранее заявлял, что у президента США нет реальных рычагов влияния на Европу. Единственное, что он может сделать, это сократить участие Соединенных Штатов в деятельности НАТО.

Ранее Трамп назвал Европу союзником, показавшим свое истинное лицо.