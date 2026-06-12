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Политика

Лукашенко поздравил россиян с Днем России

Лукашенко поздравил Владимира Путина и всех россиян с Днем России
Александр Щербак/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил своего российского коллегу Владимира Путина и всех граждан РФ с Днем России. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

Лукашенко подчеркнул, что белорусы всегда шли с россиянами рука об руку «на многовековом героическом пути». Он указал из поколения в поколение передается память о совместном преодолении испытаний, общих достижениях и победах. Президент Белоруссии отметил долгую дружбу с Российской Федерацией. Он пожелал счастья и благополучия россиянам, а Владимиру Путину — крепкого здоровья и выдающихся успехов во имя Отчизны.

Белорусский лидер назвал Россию «уверенным в своей силе передовым государством».

«Одна из ведущих держав с мощным экономическим и оборонным потенциалом, гарант справедливого мироустройства в условиях глобальной трансформации», — сказал Лукашенко.

Накануне лидер КНДР Ким Чен Ын пожелал президенту РФ в поздравлении по случаю Дня России удачи и побед на пути народа.

Ранее Песков назвал Ким Чен Ына желанным гостем в Кремле.

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