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Политика

«Времени мало»: бывший помощник Кучмы выступил с экстренным предупреждением

Соскин: Украину ждет полная деградация экономики из-за политики Зеленского
Thomas Peter/Reuters

Украину ждет полная деградация экономики. Об этом предупредил экс-помощник бывшего украинского лидера Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

«Времени мало, очень мало. Потому что все рушится. <…> Идет полная деградация всей экономики», — сказал он.

В происходящем эксперт обвинил президента Украины Владимира Зеленского, политика которого, по мнению Соскина, основана на «бравурных» заявлениях и постоянных встречах с партнерами и далека от реальности.

До этого экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский разрушил Украину своими неверными решениями и чрезвычайно плохим руководством. Американский военный теоретик обратил внимание, что украинского лидера не беспокоят человеческие издержки. Зеленский «вынудил» значительную часть населения Украины покинуть страну, отметил Макгрегор.

Срок полномочий Зеленского на посту президента Украины истек 20 мая 2024 года. Однако выборы главы государства были отменены из-за военного положения в стране и всеобщей мобилизации. С тех пор Зеленский не раз заявлял о готовности провести новые выборы, но выдвинул ряд условий. Одно из них — Украина будет готова провести голосование только после завершения конфликта с Россией, а не установления временного перемирия.

Ранее Песков назвал Зеленского главным препятствием на пути урегулирования на Украине.

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