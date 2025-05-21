Президент Украины Владимир Зеленский разрушил свою страну неверными решениями. Об этом заявил экс-советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive.

«Он [Зеленский] разрушил страну <…> Его не беспокоят человеческие издержки его неверных решений и чрезвычайно плохого руководства», — подчеркнул Макгрегор.

Кроме того, Зеленский «вынудил» значительную часть населения Украины покинуть страну, добавил эксперт.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Выборы президента Украины в прошлом году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Сам Зеленский заявлял, что выборы главы государства «несвоевременны» в текущих условиях.

23 февраля Зеленский сообщил, что готов оставить свой пост, если это поможет его стране получить гарантии безопасности или обеспечит ей место в Североатлантическом альянсе. Кроме того, он отказался признавать долги Украины перед США.

Позже Верховная рада Украины со второй попытки поддержала постановление, признающее, что Зеленский должен выполнять полномочия до избрания нового лидера. Украинский парламентарий Ярослав Железняк отметил, что мандат Зеленского не ставится под сомнение украинским народом и Верховной радой, а выборы должны пройти после завершения конфликта.

Ранее депутат Рады сообщил, что шансы Зеленского удержать власть тают.