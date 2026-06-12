Возможная отставка главы евродипломатии Каи Каллас может обернуться катастрофой для президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

«Это катастрофа. Это просто полная, чертова катастрофа. Киев ей уже не спасти. Каллас нанесла такой ущерб дипломатии ЕС своей русофобией, что теперь Зеленскому срочно нужен новый защитник в Брюсселе, пока не поздно», — сказал журналист.

Христофору добавил, что сейчас Брюссель ищет пути выхода из украинского конфликта. Подобный исход событий невыгоден Киеву, однако «Зеленского вряд ли будут спрашивать», отметил журналист.

Накануне газета Financial Times сообщила, что Каллас могут лишить полномочий. Издание утверждало, что в случае «урезки» полномочий часть силы в том числе утратит и ее Служба внешних связей. Доход структуры, который составляет €1 млрд (более 83 млрд рублей), вернется Европейской комиссии и государствам-членам.

Ранее глава РФПИ раскритиковал политику Каллас.