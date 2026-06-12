Депутаты городского совета польского города Кельце подготовили резолюцию, в которой требуют от властей и жителей Винницы переименовать улицу лидера Организации украинских националистов (организация запрещена в России) (ОУН) Степана Бандеры. Об этом сообщает телеканал Świętokrzyska.

Инициаторами документа являются члены фракции консервативной партии «Право и справедливость».

«В целях сохранения и дальнейшего развития наших давних отношений мы призываем власти и жителей Винницы изменить имя того, в честь кого названа эта улица», — сказано в резолюции.

Как говорится в документе, речь идет об улице, которая в 2022 году была названа в честь Степана Бандеры.

В резолюции отмечается, что в Польше Бандера и наследие ОУН-УПА (организация запрещена в России) однозначно ассоциируются с массовыми зверствами против беззащитного мирного населения.

В конце мая президент Украины Владимир Зеленский присвоил бригаде ВСУ наименование «героев УПА». Организация устраивала расправы над евреями, русскими, поляками и представителями других национальностей. После этого президент Польши Кароль Навоцкий заявил о намерении лишить Зеленского ордена Белого Орла.

Ранее польский политик потребовал снести памятники Бандере на Украине.