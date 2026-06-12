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Политика

Генконсул обвинил Париж в бездействии в вопросе защиты российских загранучреждений

Генконсул Оранский: Париж не принял мер по защите российских загранучреждений
Shutterstock

Власти Франции не приняли никаких мер по защите российских загранучреждений после нападения на генеральное консульство РФ в Марселе в 2025 году. Об этом в интервью РИА Новости заявил генконсул Станислав Оранский.

«Французские власти не только не осудили и не предприняли каких-либо мер по защите российских дипломатов и загранучреждений, но фактически оправдали обвиняемых в нападении на генконсульство», — сказал дипломат.

Оранский добавил, что после инцидента суд квалифицировал произошедшее как мелкое хулиганство. По словам генконсула, после первого заседания сложилось впечатление, что судьи были готовы наградить нападавших, а не обвинить их в чем-либо.

В феврале у российского генконсульства в Марселе произошел взрыв. Неизвестные бросили на его территорию самодельные взрывные устройства, после чего скрылись. Пострадавших в результате инцидента не было.

В марте официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что Россия вновь призвала власти Франции принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности российских загранучреждений, их сотрудников и членов семей. Дипломат также сказала, что Москва рассматривает демонстративное попустительство в отношении лиц, поставивших под угрозу безопасность дипломатов РФ, как поощрение к совершению новых подобных противоправных действий.

Ранее во Франции изменили приговор нападавшему на генконсульство РФ.

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