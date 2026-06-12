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Политика

«Процветающая Армения» обвинила ЦИК в попытке помешать прохождению партии в парламент

Партия Царукяна обжалует решение об аннулировании голосования на двух участках
Reuters

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна намерена обжаловать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении об аннулировании результатов голосования на двух избирательных участках. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции Ивета Тоноян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Очевидно, что результаты, особенно тех участков, где партия «Процветающая Армения» получила большое количество голосов, были признаны недействительными. <...> Мы будем бороться против этого незаконного процесса всеми возможными правовыми и судебными средствами. Завтра мы обжалуем это незаконное решение», — написал представитель партии.

Тоноян добавил, что аннулированием результатов голосования ЦИК Армении хотел помешать партии пройти в парламент. По его словам, подобные решения являются проявлением фальсификации выборов и ставит под сомнение законность всего избирательного процесса.

9 июня против Царукяна возбудили уголовное дело. Производство инициировано по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом избран запрет на выезд из страны.

ЦИК страны предоставил уточненные данные, по которым партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. В ответ на это в партии заявили о многочисленных случаях кражи голосов и потребовали их пересчета на ряде участков.

Ранее в Армении потребовали пересчета голосов на 555 участках.

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