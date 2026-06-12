«Процветающая Армения» обвинила ЦИК в попытке помешать прохождению партии в парламент

Оппозиционная партия «Процветающая Армения» бизнесмена Гагика Царукяна намерена обжаловать решение Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Армении об аннулировании результатов голосования на двух избирательных участках. Об этом сообщил пресс-секретарь фракции Ивета Тоноян в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).
«Очевидно, что результаты, особенно тех участков, где партия «Процветающая Армения» получила большое количество голосов, были признаны недействительными. <...> Мы будем бороться против этого незаконного процесса всеми возможными правовыми и судебными средствами. Завтра мы обжалуем это незаконное решение», — написал представитель партии.
Тоноян добавил, что аннулированием результатов голосования ЦИК Армении хотел помешать партии пройти в парламент. По его словам, подобные решения являются проявлением фальсификации выборов и ставит под сомнение законность всего избирательного процесса.
9 июня против Царукяна возбудили уголовное дело. Производство инициировано по статье «Уклонение от уплаты налогов в особо крупных размерах». В качестве меры пресечения судом избран запрет на выезд из страны.
ЦИК страны предоставил уточненные данные, по которым партия «Процветающая Армения» не преодолела проходной барьер в 4%, набрав 3,996%. В ответ на это в партии заявили о многочисленных случаях кражи голосов и потребовали их пересчета на ряде участков.
Ранее в Армении потребовали пересчета голосов на 555 участках.