В Армении требуют пересчета голосов на 555 участках

Оппозиция Армении потребовала провести пересчет голосов на 555 из 2005 избирательных участков. Об этом заявили в пресс-службе ЦИК республики, передает РИА Новости.

«Из 38 окружных избирательных комиссий 17 получили в общей сложности 30 заявлений от доверенных лиц и кандидатов партий «Процветающая Армения» и «Крылья Единства», а также блока «Армения» о пересчете голосов на 555 участках», — говорится в заявлении.

В ЦИК Армении рассказали, что результаты будут пересмотрены в помещениях окружных избиркомов.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы, которые, по оценкам многих экспертов, определяют геополитический курс страны на ближайшие несколько лет. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась партия «Гражданский договор». Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Никол Пашинян заявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Когда журналисты поинтересовались, откуда он знает результаты, если Центризбирком пока не обработал даже четверть голосов с избирательных участков, политик сказал, что у «Гражданского договора» есть протоколы и собственные подсчеты. Кроме того, доверенные лица партии присутствовали на всех участках.

Ранее в Госдуме рассказали, как Россия будет строить отношения с Арменией после выборов.