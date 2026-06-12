Spectator: Зеленский все чаще рассматривается как препятствие на пути к миру

Страны Запада все чаще рассматривают президента Украины Владимира Зеленского как препятствие на пути к мирному урегулированию конфликта. Об этом сообщил британский журнал The Spectator.

»Зеленский, которого долгое время считали героем, объединившим свою страну <…> и успешно сплотившим неохотно настроенный Запад на помощь Украине, теперь многими рассматривается, скорее, как препятствие для мира», — говорится в материале.

Журналисты добавили, что нежелание урегулировать конфликт стало не единственной проблемой Зеленского. Издание напомнило, что на Украине продолжается коррупционный скандал, который ухудшает ситуацию для украинского лидера.

Накануне спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что для завершения украинского конфликта необходимо принять «реалистичное решение», которое уже находится на столе. Он подчеркнул, что если Украина примет это решение, то «мир наступит немедленно».

Ранее эксперт оценила поведение Зеленского после отправки письма Путину.