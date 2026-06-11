Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Дмитриев назвал способ завершить конфликт на Украине «немедленно»

Дмитриев: для достижения мира Украине необходимо принять реалистичное решение
Алексей Дружинин/РИА Новости

Для завершения украинского конфликта необходимо принять «реалистичное решение», которое уже находится на столе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«На самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира (на Украине. — Прим. Ред.) — реалистичное решение», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что если Украина примет это решение, то «мир наступит немедленно». Говоря об участии в мирном процессе европейских стран, Дмитриев также выразил надежду, что они займут более реалистичную позицию.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что устойчивый мир на Украине можно было бы обеспечить уже «сегодня», однако для этого украинский президент Владимир Зеленский должен принять известные решения (в частности, вывести ВСУ из Донбасса. — Прим. Ред.). Песков отметил, что пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, специальная военная операция (СВО) будет продолжаться.

Представитель Кремля также в очередной раз подчеркнул, что России нужен устойчивый мир, и он наступит только тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные в начале СВО.

Ранее в Кремле спрогнозировали исход борьбы России за свои регионы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!