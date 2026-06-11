Для завершения украинского конфликта необходимо принять «реалистичное решение», которое уже находится на столе. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью немецкой газете Berliner Zeitung.

«На самом деле довольно ясно, что именно нужно для мира (на Украине. — Прим. Ред.) — реалистичное решение», — сказал Дмитриев.

Он подчеркнул, что если Украина примет это решение, то «мир наступит немедленно». Говоря об участии в мирном процессе европейских стран, Дмитриев также выразил надежду, что они займут более реалистичную позицию.

До этого пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что устойчивый мир на Украине можно было бы обеспечить уже «сегодня», однако для этого украинский президент Владимир Зеленский должен принять известные решения (в частности, вывести ВСУ из Донбасса. — Прим. Ред.). Песков отметил, что пока Зеленский не может набраться смелости и взять на себя ответственность за свои решения, специальная военная операция (СВО) будет продолжаться.

Представитель Кремля также в очередной раз подчеркнул, что России нужен устойчивый мир, и он наступит только тогда, когда будут достигнуты все цели, поставленные в начале СВО.

Ранее в Кремле спрогнозировали исход борьбы России за свои регионы.