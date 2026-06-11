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Политика

Словения сняла запрет на въезд в страну Нетаньяху

МИД Словении аннулировал запрет на въезд в страну Нетаньяху и двум министрам
Reuters

МИД Словении снял запрет, введенный прошлым правительством, на въезд в страну премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и его министрам — министру финансов Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Об этом сообщила пресс-служба словенского правительства, передает ТАСС.

«Таким образом будут вновь созданы условия для нормального политического диалога с Израилем», — говорится в публикации.

В словенском МИД надеются, что политический диалог поможет «укрепить роль Словении в усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке».

Запрет в отношении Нетаньяху был введен 25 сентября 2025 года из-за «судебного преследования в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности». Тогда израильскому премьер-министру запретили въезд в страну. В 2024 году Словения признала государственность Палестины.

Ранее Словении назвала крупнейшую ошибку ЕС в отношениях с Россией.

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