Словения сняла запрет на въезд в страну Нетаньяху

МИД Словении аннулировал запрет на въезд в страну Нетаньяху и двум министрам

МИД Словении снял запрет, введенный прошлым правительством, на въезд в страну премьеру Израиля Биньямину Нетаньяху и его министрам — министру финансов Бецалелю Смотричу и министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру. Об этом сообщила пресс-служба словенского правительства, передает ТАСС.

«Таким образом будут вновь созданы условия для нормального политического диалога с Израилем», — говорится в публикации.

В словенском МИД надеются, что политический диалог поможет «укрепить роль Словении в усилиях по достижению прочного мира на Ближнем Востоке».

Запрет в отношении Нетаньяху был введен 25 сентября 2025 года из-за «судебного преследования в связи с его ответственностью за военные преступления и преступления против человечности». Тогда израильскому премьер-министру запретили въезд в страну. В 2024 году Словения признала государственность Палестины.

Ранее Словении назвала крупнейшую ошибку ЕС в отношениях с Россией.