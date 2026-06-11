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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Принц Саудовской Аравии отказался от участия в саммите G7

Принц Саудовской Аравии Аль Сауд не примет участие в саммите G7 во Франции
Reuters

Наследный принц и премьер-министр Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отказался от приглашения президента Франции Эммануэля Макрона участвовать в рабочих мероприятиях саммита Группы семи (G7). Об этом сообщает Саудовское агентство печати.

В своем послании к французскому лидеру кронпринц выразил благодарность за приглашение на заседание и рабочий обед, запланированные на 16 июня, однако отметил, что не сможет присутствовать из-за заранее запланированных обязательств. При этом он подчеркнул важность стратегических отношений между двумя странами и пожелал успехов в проведении саммита.

Саммит G7 пройдет с 15 по 17 июня в Эвиан-ле-Бэн, Франция. Как сообщил Макрон, 16 июня участники обсудят вопросы судоходства в Ормузском проливе, иранские ядерные и ракетные программы, а также влияние конфликта между США и Израилем против Ирана на экономики других стран. Ожидалось, что к этому заседанию присоединятся представители Египта, Катара, Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии.

В мае суд Франции начал расследование в отношении Аль Сауда по делу об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, которого не стало в 2018 году.

Ранее Макрона осудили за приглашение Зеленского на G7.

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