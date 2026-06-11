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Политика

Филиппо осудил Макрона за приглашение Зеленского на G7

Филиппо: появление Зеленского на саммите G7 станет ударом для Франции
Benoit Tessier/Reuters

Лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал пощечиной для Франции участие президента Украины Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» (G7), которое анонсировал президент Эммануэль Макрон. Об этом он заявил в эфире своего YouTube-канала.

«Этим приглашением Макрон умудрился дать пощечину всей Франции, хотя ему следовало не Зеленского ждать, а заниматься внутренними делами», — сказал политик.

По словам Филиппо, рейтинг Макрона в плохом состоянии, поэтому ему следует заняться внутренними проблемами.

Накануне стало известно, что Зеленский 16 июня примет участие в саммите G7 и обсудит ситуацию с конфликтом на Украине.

До этого Politico писало, что участие Владимира Зеленского в саммите «Большой семерки» во Франции порождает неопределенность из-за его отношений с американским президентом Дональдом Трампом. По словам европейского дипломата, поговорившего с изданием, с администрацией Трампа всегда есть доля риска, так как там «не боятся конфликтов».

Ранее сообщалось, что Макрон хочет пригласить Китай на саммит G7.

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