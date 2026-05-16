Во Франции начали расследование против саудовского принца из-за гибели журналиста Хашкаджи

Судебное расследование в отношении наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда начато во Франции по делу об исчезновении оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, убитого в 2018 году. Об этом сообщают французские СМИ.

Ранее Апелляционный суд Парижа удовлетворил прошение организаций Trial International и «Репортеров без границ» начать расследование против саудовского принца. После в Национальной антитеррористической прокуратуре (PNAT) Франции заявили, что следственный судья отдела по преступлениям против человечности начнет расследование дела по соответствующей жалобе.

Организации утверждают, что статус наследного принца не дает Мухаммедау бен Сальманау Аль Сауду иммунитета, присущего главам государств.

СМИ отмечают, что до сих пор прокуратура выступала против начала расследования во Франции, однако все изменило удовлетворение Апелляционным судом ходатайства организаций.

Джамаль Хашкаджи, который критиковал саудовские власти, писал для The Washington Post. В начале октября 2018 года издание заявило об исчезновении журналиста после визита в посольство Саудовской Аравии в Стамбуле. По данным расследования турецкой стороны, журналист был убит в здании консульства.

По завершении расследования задержали 21 человека: 11 из них предъявлены обвинения, а для пятерых непосредственных участников убийства прокуратура потребовала смертной казни.

Согласно решению суда, пять человек получили наказание в виде 20 лет тюремного заключения, шестой обвиняемый был приговорен к 10 годам тюрьмы, а еще двое — к семи годам.

При этом СМИ США писали, что американская разведка обвиняет наследного принца Саудовской Аравии в том, что он лично одобрил убийство Хашкаджи.

Ранее суд США отклонил иск против наследного принца Саудовской Аравии.