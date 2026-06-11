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ЧМ-2026Война США и Израиля против Ирана
Политика

Тегеран призвал отказаться от импульсивных решений после угроз США

Тегеран предостерег США от импульсивных решений на фоне эскалации конфликта
Icana/Keystone Press Agency/Global Look Press

Спикер парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф призвал Вашингтон избегать импульсивных решений, которые могут негативно сказаться на энергетической ситуации. Об этом депутат заявил в соцсети Х.

«Ошибочные стратегии и поспешные действия могут привести к ухудшению обстановки, разрушению энергетической инфраструктуры и рынков, а также создать затяжной кризис, из которого вы не сможете выбраться на протяжении многих лет», — написал Галибаф.

Эти заявления прозвучали на фоне обострения конфликта между США и Ираном.

11 июня в Белом доме пообещали «в ближайшем будущем» забрать у Ирана остров Харк, на котором находится крупнейший нефтяной терминал страны, и другие объекты нефтяной инфраструктуры. Там также отметили, что США в ночь на 12 июня обрушат на Иран «очень мощные» удары.

За день до этого американский президент обвинил Иран в затягивании переговоров и заявил о планах провести массированную атаку против Исламской Республики.

Ранее Иран заявил, что добивается уступок от США не переговорами, а военными действиями.

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