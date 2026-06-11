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Политика

Депутата Буцкую предупредили из-за разглашения служебной информации

Депутату Буцкой вынесли предупреждение за разглашение служебной информации
РИА Новости

Госдума вынесла предупреждение первому заместителю председателя комитета по защите семьи, члену партии «Единая Россия» Татьяне Буцкой. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

В ходе проверки было установлено, что депутат нарушила запрет, указанный в пункте «и» части второй статьи 6 Федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы Федерального Собрания РФ».

Данный пункт определяет полномочия депутатов Госдумы и запрещает им разглашать информацию ограниченного доступа или служебные сведения, ставшие известными в процессе выполнения своих обязанностей. Сама Буцкая отказалась комментировать эту ситуацию.

Буцкая была избрана в Госдуму в сентябре 2021 года по одномандатному округу в Москве. О своих планах участвовать в следующем созыве Госдумы она пока не делилась информацией и не принимала участия в предварительном голосовании от «Единой России».

До этого Верховный суд Кабардино-Балкарии признал местного жителя виновным в сборе и передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих гостайну. Его приговорили к 12 годам колонии.

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