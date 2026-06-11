Депутата Буцкую предупредили из-за разглашения служебной информации

Госдума вынесла предупреждение первому заместителю председателя комитета по защите семьи, члену партии «Единая Россия» Татьяне Буцкой. Об этом говорится на сайте нижней палаты.

В ходе проверки было установлено, что депутат нарушила запрет, указанный в пункте «и» части второй статьи 6 Федерального закона «О статусе сенатора РФ и статусе депутата Госдумы Федерального Собрания РФ».

Данный пункт определяет полномочия депутатов Госдумы и запрещает им разглашать информацию ограниченного доступа или служебные сведения, ставшие известными в процессе выполнения своих обязанностей. Сама Буцкая отказалась комментировать эту ситуацию.

Буцкая была избрана в Госдуму в сентябре 2021 года по одномандатному округу в Москве. О своих планах участвовать в следующем созыве Госдумы она пока не делилась информацией и не принимала участия в предварительном голосовании от «Единой России».

До этого Верховный суд Кабардино-Балкарии признал местного жителя виновным в сборе и передаче представителю иностранного государства сведений, составляющих гостайну. Его приговорили к 12 годам колонии.

Ранее россиян предупредили, за разглашение какой рабочей информации могут уволить.