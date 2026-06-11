В Армении потребовали от ЦИК пересмотреть результаты выборов

Блок «Сильная Армения» предпринимателя Самвела Карапетяна потребует от ЦИК республики признать недействительными итоги парламентских выборов и пересмотра голосов правящей партии «Гражданский договор». Об этом заявил представитель блока Нарек Карапетян, передает РИА Новости.

«Уважаемые соотечественники, вы сами видели, как в десятках и сотнях избирательных участках были в результате пересчета резко сократились голоса «Гражданского договора», вы видели, как направляли на выборы военных сотрудников органов госуправления», — сказал политик.

7 июня в Армении завершились парламентские выборы. За депутатские мандаты боролись два блока и 16 политических партий. Фаворитом считалась правящая партия «Гражданский договор», которую возглавляет Пашинян. Ее главный соперник — блок «Сильная Армения» одного из самых богатых людей республики Самвела Карапетяна.

8 июня Пашинян объявил о победе своей партии на выборах до подсчета всех голосов. Он также сообщил, что «Гражданский договор» единолично сформирует правительство.

Ранее Пашинян оценил готовность Армении стать членом Евросоюза.