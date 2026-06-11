Лавров рассказал о реакции на Концепцию безопасности в Персидском заливе

Лавров: РФ уже получает отклик от стран Персидского залива на концепцию по миру

Россия начинает получать первые реакции на направленный арабским странам Персидского залива обновленный текст концепции безопасности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает РИА Новости.

«Начинаем получать первую реакцию, надеемся, что такой подход, который не противопоставляет арабов иранцам, а наоборот, объединяет их через меры доверия, через совместные контакты, позволит установить стабильность в этом регионе», — сказал Лавров.

В начале июня в МИД РФ представили обновленную Концепцию обеспечения коллективной безопасности в регионе Персидского залива. В документе Россия излагает пять ключевых принципов безопасности для Персидского залива. В частности, акцентируется внимание на поэтапном подходе к созданию инклюзивной системы безопасности, начиная с решения наиболее острых и актуальных проблем, стоящих перед субрегионом.

До этого американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать сделку США и Ирана, но видит перспективу ее заключения.

Ранее в Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив.