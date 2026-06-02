Госсекретарь США рассказал о перспективах заключить сделку с Ираном

Американский госсекретарь Марко Рубио заявил, что не может гарантировать сделки США и Ирана, но видит перспективу ее заключения. Запись выступления опубликована на портале C-Span.

Рубио отметил, что Вашингтон надеется на заключение соглашения, а также видит перспективу того, что соглашение может быть достигнуто «сегодня, завтра или на следующей неделе».

До этого спикер парламента Исламской Республики Мохаммед Багер Галибаф заявил, что Иран приостановит переговоры с США об урегулировании конфликта, если Израиль продолжит военную операцию против Ливана.

28 мая американские и иранские переговорщики согласовали меморандум о 60-дневном перемирии и начале диалога о ядерной программе, пишет портал Axios. По его данным, финальный текст ждет одобрения президента США и руководства Исламской Республики.

Сделка предусматривает открытие Ормузского пролива. По условиям договора, иранская сторона должна будет разминировать морской коридор за 30 дней. В свою очередь США обязуются снять блокаду с Ирана по мере восстановления судоходства в Ормузском проливе. Кроме того, американская сторона должна обсудить разморозку активов Ирана и снятие санкций.

Ранее президент США нецензурно высказался в адрес премьера Израиля из-за Ливана.

 
