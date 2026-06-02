Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПМЭФ-2026
Политика

В Иране заявили о планах «национализировать» Ормузский пролив

Депутат Гударзи: Иран планирует национализировать Ормузский пролив
Reuters

Представитель президиума парламента Ирана Аббас Гударзи заявил о намерении Тегерана «национализировать» Ормузский пролив. Об этом сообщает иранское агентство ISNA.

«Когда нефть была национализирована, история оценила значение этого решения в тот промежуток времени. Сегодня мы хотим национализировать Ормузский пролив», — сказал Гударзи.

Заявление депутата отсылает к событиям 1951 года, когда по инициативе премьер-министра Мохаммада Мосаддека в Иране была проведена национализация нефтяной отрасли. Тогда власти страны установили государственный контроль над нефтегазовым сектором.

1 июня Иран приостановил переговоры с США из-за действий Израиля в Ливане. По данным СМИ, иранская переговорная группа прекращает обмен текстами с Вашингтоном через посредников в связи с продолжением преступлений Израиля в Ливане и нарушением перемирия на всех фронтах.

В Иране заявили, что Тегеран не возобновит переговоры с США, пока Израиль не прекратит военную операцию в Ливане и не выведет свою армию с территории страны.

Также в Иране сообщили о готовности полностью перекрыть Ормузский пролив и активизировать действия в Баб-эль-Мандебском проливе, чтобы «наказать» Израиль и его союзников за их действия в отношении Ливана.

Ранее Иран нанес ракетный удар по американо-израильскому судну.

 
Теперь вы знаете
Инфляция покинула супермаркеты. Как (не) выросли цены с начала 2026 года
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!