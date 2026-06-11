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Политика

Италия впервые одобрила снятие санкций с РФ

В Италии одобрили поэтапное снятие санкций с РФ после завершения конфликта
Gregorio Borgia/AP

Парламент Италии впервые одобрил резолюцию, которая предусматривает начало работы по поэтапному снятию санкций с России после окончания боевых действий. Об этом пишет газета La Repubblica.

В принятом документе итальянские парламентарии высказались за продолжение всесторонней поддержки украинских государственных институтов и гражданского населения. При этом они указали на необходимость активного участия законодателей в обсуждении любых инициатив, которые могут повлечь серьезные экономические последствия. Главное содержание резолюции — прямой призыв разработать механизм постепенного снятия ограничительных мер с России. Главным условием для запуска этого процесса названо полное прекращение конфликта.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что основная часть 21-го пакета санкций против России будет нацелена на то, чтобы сдержать резкий рост доходов Москвы от нефти. По ее словам, удары придутся по оборонной промышленности и финансовым учреждениям, чтобы лишить их возможности привлекать средства на ведение войны. Каллас также подчеркнула, что Европе необходимо наращивать помощь Киеву. В апреле она говорила, что ЕС намерен пересмотреть «красные линии» и активнее работать над 21-м пакетом.

В мае издание Politico писало, что новый пакет может быть представлен в конце июня — начале июля и затронет российские банки, ВПК, а также представителей РПЦ, включая патриарха Кирилла.

Ранее в Италии признали несостоятельность антироссийских санкций.

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