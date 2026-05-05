В Италии признали несостоятельность антироссийских санкций

Торрембини: ЕС недооценил состояние экономики РФ, вводя против страны санкции
Российская Федерация переживает сегодня непростые времена, но ее экономика оказалась куда сильнее, чем думали представители Европейского союза. Об этом заявил в интервью РИА Новости президент Ассоциации итальянских предпринимателей (GIM Unimpresa) в России Витторио Торрембини.

Бизнесмен задался вопросом, чего добивался ЕС, вводя санкции в отношении России.

«Да, ваша страна переживает сегодня непростые времена, ее экономика кашляет, но она оказалась куда сильнее, здоровее, чем думали представители ЕС», — высказал мнение Торрембини.

По его словам, представители Запада ошиблись в своих расчетах. Они переоценили свои возможности и не учли, насколько быстро Россия может адаптироваться к новым вызовам.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что Брюссель не вернется к нормальным отношениям с Москвой даже после окончания конфликта на Украине.

Она также обвинила Россию в «гибридных атаках», которые якобы достигли «невероятных масштабов». Глава дипломатии ЕС призвала европейцев ужесточить санкции против России, привлечь Москву «к ответственности», обеспечить «международную изоляцию» РФ и закрыть границы европейских стран для российских солдат-участников СВО.

Ранее Витторио Торрембини заявил, что основной источник русофобии в Европе — Лондон и Берлин.

 
