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Политика

Австрия отказала в визе кандидату на пост зампостпреда России в Вене

Австрия не дала визу кандидату на пост зампостпреда РФ после 8 месяцев ожидания
Benoit Tessier/Reuters

Австрия не предоставила визу кандидату на пост заместителя постоянного представителя России при международных организациях в Вене после восьми месяцев ожидания. Об этом заявил российский постпред Михаил Ульянов, передает РИА Новости.

Он пояснил, что все документы для визы были поданы еще 1 октября 2025 года.

«В мае, спустя 8 месяцев ожидания, нам сообщили, что виза ему не может быть выдана», — сказал дипломат.

До этого агентство Reuters сообщило, что Австрия объявила трех дипломатов из РФ персонами нон грата. Власти страны полагают, что размещенные на здании дипмиссии антенны могли применяться для якобы разведывательной деятельности.

Диппредставительство России в Вене позднее сообщило, что решение Министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников посольства РФ в стране персонами нон грата принято к сведению, выразив уверенность, что такой шаг является политически мотивированным.

Ранее генконсул рассказал о недружественном отношении к россиянам в Австрии.

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