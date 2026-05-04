РФ пообещала ответить на признание ее дипломатов в Австрии персонами нон грата

Российская сторона приняла к сведению решение министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников посольства РФ в стране персонами нон грата. Об этом в Telegram-канале сообщило посольство Москвы в Вене.

«Приняли к сведению возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — «Газета.Ru») персонами нон грата. Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве выразили уверенность, что решение Вены является политически мотивированным. Австрия обвинила сотрудников посольства РФ в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, при этом не представив никаких доказательств. В посольстве подчеркнули, что подобное уже происходило в прошлом.

Как отмечается в публикации, Москва жестко ответит на действия Вены. В настоящее время отношения между РФ и Австрией находятся на самом низком в современной истории уровне, и ответственность за их дальнейшее ухудшение будет полностью лежать на европейской республике, добавили в посольстве.

3 мая генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин рассказал, что россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. По его словам, негативные проявления исходят не от обычных граждан, а инициируются с подачи и за счет средств Брюсселя.

Ранее сотни жителей Вены вышли на протест против антироссийских санкций.