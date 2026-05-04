Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

РФ пообещала ответить на признание ее дипломатов в Австрии персонами нон грата

Посольство РФ: Москва ответит Вене за признание дипломатов персонами нон грата
Wikimedia Commons

Российская сторона приняла к сведению решение министерства иностранных дел Австрии объявить сотрудников посольства РФ в стране персонами нон грата. Об этом в Telegram-канале сообщило посольство Москвы в Вене.

«Приняли к сведению возмутительное решение МИД Австрии объявить сотрудников российского посольства и постоянного представительства при ОБСЕ (Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. — «Газета.Ru») персонами нон грата. Считаем очередной недружественный шаг австрийских властей ничем не оправданным», — говорится в заявлении.

В дипломатическом представительстве выразили уверенность, что решение Вены является политически мотивированным. Австрия обвинила сотрудников посольства РФ в нарушении Венской конвенции о дипломатических сношениях, при этом не представив никаких доказательств. В посольстве подчеркнули, что подобное уже происходило в прошлом.

Как отмечается в публикации, Москва жестко ответит на действия Вены. В настоящее время отношения между РФ и Австрией находятся на самом низком в современной истории уровне, и ответственность за их дальнейшее ухудшение будет полностью лежать на европейской республике, добавили в посольстве.

3 мая генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин рассказал, что россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. По его словам, негативные проявления исходят не от обычных граждан, а инициируются с подачи и за счет средств Брюсселя.

Ранее сотни жителей Вены вышли на протест против антироссийских санкций.

 
Теперь вы знаете
ИИ нас заменит — и экономика рухнет. Правда ли, что это неизбежно ждет россиян
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!