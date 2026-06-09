Зеленский понадеялся на важные решения от ЕС этим летом: «Чтобы россияне видели»

Зеленский понадеялся на прогресс в вопросе членства Киева в ЕС в ближайшее время

Президент Украины Владимир Зеленский понадеялся на важные политические решения от Евросоюза по вопросу членства Киева в политическом объединении. Об этом сообщает «Европейская правда».

Политик подчеркнул, что Украина сделала все необходимое, чтобы открыть все шесть кластеров, необходимых для диалога о вступлении в ЕС.

«Никаких препятствий нет, и важно, чтобы этот прогресс был, чтобы кластеры были открыты и чтобы россияне тоже видели. Видели, что Европа выполняет обещания и не сдает своих европейских интересов», — сказал Зеленский.

Накануне еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что 15 июня Евросоюз официально откроет переговоры о членстве Украины. По ее словам, в этот день планируется провести межправительственную конференцию с Украиной для официального открытия переговоров в рамках первого кластера законодательства, куда входят вопросы правосудия, институций, системы закупок, а также финансовый контроль и статистика.

Ранее в Евросоюзе ответили, возможно ли членство Украины к 2030 году.