Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против Ирана
Политика

Зеленского не ждут в Польше из-за скандала с УПА

РИА: Зеленский не приедет на конференцию по Украине в Гданьск после скандала
IMAGO/Michael Kappeler/Pool/dts/Global Look Press

Президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут в Гданьске на конференцию по Украине в конце июня. Об этом заявил РИА Новости один из организаторов мероприятия.

По словам собеседника агентства, изначально планировалось участие в конференции высшего руководства Польши, представителей Украины и Зеленского.

«Но после последних событий подтверждения участия Зеленского так и не последовало», — сказал организатор.

Он также отметил, что, вероятнее всего, на фоне произошедшего отменят свое участие и политики высокого уровня, и крупные представители бизнеса.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 пройдет в Гданьске 25-26 июня. Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как скандал с УПА изменил мнение поляков об украинцах.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
У футболистов проблемы с въездом в США перед ЧМ. И ФИФА тут бессильна
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!