Зеленского не ждут в Польше из-за скандала с УПА

РИА: Зеленский не приедет на конференцию по Украине в Гданьск после скандала

Президента Украины Владимира Зеленского на фоне скандала с героизацией националистов, которую резко осудили в Польше, уже не ждут в Гданьске на конференцию по Украине в конце июня. Об этом заявил РИА Новости один из организаторов мероприятия.

По словам собеседника агентства, изначально планировалось участие в конференции высшего руководства Польши, представителей Украины и Зеленского.

«Но после последних событий подтверждения участия Зеленского так и не последовало», — сказал организатор.

Он также отметил, что, вероятнее всего, на фоне произошедшего отменят свое участие и политики высокого уровня, и крупные представители бизнеса.

Конференция Ukraine Recovery Conference 2026 пройдет в Гданьске 25-26 июня. Мероприятие совместно организуют власти Польши и Украины.

В конце мая Зеленский присвоил одному из подразделений ВСУ звание «героев УПА» (организация запрещена в России), что спровоцировало конфликт между Киевом и Варшавой. В Польше действия украинского лидера назвали фатальной ошибкой и потребовали извинений. В польском парламенте уже призвали лишить Украину поддержки на фоне этого скандала. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее стало известно, как скандал с УПА изменил мнение поляков об украинцах.