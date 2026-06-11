В Индии назвали виновного в нападении на танкеры у побережья Омана

Индийские суда, подвергавшиеся в последние дни нападениям у берегов Омана, были атакованы Военно-морскими силами США. Об этом заявил официальный представитель МИД Индии Рандхир Джайсвал, передает ТАСС.

«Когда произошло нападение на танкер MT Settebello, ходящий под флагом Палау, мы выразили решительный протест американской стороне. Мы вызвали временного поверенного в делах США, сообщили ему о нашей глубокой обеспокоенности в связи с участившимися случаями нападений и заявили решительный протест. Эти нападения были совершены силами ВМС США, дислоцированными в данном районе», — сообщил дипломат.

По его словам, все три атакованных судна ходят под иностранными флагами.

10 июня стало известно о том, что США нанесли ракетный удар по танкеру с нефтепродуктами Settebello у побережья Омана. CNN со ссылкой на Союз моряков Индии написал, что на судне были индийские моряки. После атаки на танкер 21 индийский моряк был спасен, а троих членов экипажа записали в пропавшие без вести.

Ранее Индия приостановила одобрение Starlink из-за опасений его военного применения.