В США похвалили Рютте за его политику в НАТО

Посол США при НАТО похвалил Рютте за его политику в альянсе и назвал «другом»

Посол США при НАТО Мэтью Уитэкер в интервью телеканалу RTL позитивно высказался о деятельности генсекретаря Североатлантического альянса Марка Рютте и назвал его «другом».

«Рютте — друг», — сказал он .

Уитэкера назвал генерального секретаря НАТО «исключительным политиком», «хорошо понимающим» необходимость более справедливого распределения обязанностей между Соединенными Штатами и союзниками из Европы в обеспечении коллективной безопасности.

Кроме того, дипломат отверг критику в адрес Рютте, которого ряд политиков и экспертов обвиняют в чрезмерной ориентации на позицию США. Уитэкер отметил, что глава альянса «ясно осознает» дисбаланс в отношениях между Вашингтоном и европейскими партнерами и «работает над его устранением».

Посол подчеркнул, что удовлетворен усилиями генсека «по укреплению единства НАТО и достижению большего равновесия» в распределении ответственности между членами организации.

До этого Рютте заявил, что страны НАТО будут готовы в ближайшие годы тратить на вооружение сотни миллиардов.

Ранее экс-премьер Польши раскрыл, из-за чего Рютте «обиделся» на страны НАТО.