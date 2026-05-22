Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Удар ВСУ по колледжу в ЛНРВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Генсек НАТО рассказал о стремительном росте расходов на оборону

Рютте заявил, что страны НАТО будут готовы тратить на оружие сотни миллиардов
Sgt. Andy Martinez/Marine Forces Reserve

Страны НАТО будут готовы в ближайшие годы тратить на вооружение сотни миллиардов. Об этом заявил генсек альянса Марк Рютте перед встречей глав МИД стран блока в Швеции, передает РИА Новости.

«Сейчас поступают деньги, расходы на оборону стремительно растут. Сейчас это десятки миллиардов, а с годами поступят сотни миллиардов», — сказал Рютте.

При этом он подчеркнул, что в данный момент оборонная промышленность стран — членов блока, в том числе США, испытывает проблемы и не производит необходимое количество оружия, чтобы тратить растущее финансирование.

Соответствующий вопрос будет поднят на саммите НАТО в Анкаре в июне, добавил Рютте.

На этой неделе агентство Reuters со ссылкой на три источника сообщило, что администрация президента США планирует объявить союзникам по НАТО о сокращении объема военных возможностей, которые страна могла бы использовать для оказания помощи европейским странам альянса в случае крупного кризиса.

Ранее Трамп объявил о переброске в Польшу 5000 военнослужащих.

 
Теперь вы знаете
Антидепрессанты «обвинили» в бесплодии. Почему это очень опасное преувеличение и как обстоят дела на самом деле
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!